25日夜は本降りの雨になる所もきょうは低気圧の影響で、全国的にくもりや雨になるでしょう。西日本の雨は日中までの所が多くなりますが、関東など東日本は夜に本降りの雨の所がありそうです。北日本も断続的に雨が降り、北海道は道東を中心に雪が降るでしょう。【CGで見る】このあと24時間の雨と雪の予想シミュレーションきょうの各地の予想最高気温札幌：4℃ 釧路：5℃青森：7℃ 盛岡：7℃仙台：11℃新潟：