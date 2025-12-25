人気スタイリスト、石田純子さんの連載『石田純子のおしゃれ塾』。大人の女性たちに向け、流行を取り入れつつ上品なおしゃれのポイントを指南します。今回は手持ちの服を今っぽく雰囲気を変える着こなしについて。読者モデルの谷本さん（68歳）は「手持ちの服の雰囲気を変えたい」とのことですが――。（撮影：中村彰男文：神素子ヘアメイク：木下優）【写真】肌がくすんで見えないためには、顔まわりの色味に注意して* * * *