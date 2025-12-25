ストレスや不規則な生活習慣によって、自律神経のバランスは崩れがち。心身のさまざまな不調にも繋がります。肺を動かしている筋肉を意識した呼吸で、自律神経に直接アプローチしましょう（構成：山田真理）あなたの呼吸力をチェック！* * * * * * *吸って吐く呼吸は間違っている早足で歩いただけで息が切れる、休んでも疲れがとれない、手足が冷える――。こうした不調を感じる場合、呼吸力が低下しているかもしれません。私たち