モンゴルと国境を接する中国最大の陸路通関地である内モンゴル自治区のエレンホト通関地では年初来、出入国者数と貨物輸送量が着実に増加している。新華網が伝えた。出入国検査当局によると、22日の時点で、エレンホト国境検査所が検査・通過させた出入国者は前年同期比8．8％増の延べ275万3000人、輸送車両（列車・航空機含む）は同12．1％増の延べ74万1000台（本/機）に達し、いずれも過去最高記録を更新し、「中蒙露（中国・モ