Photo: 中川真知子 iPhone 17シリーズが発売された日、iPhone 17 Proをアンボックスし、私自身がどう感じたのかを率直に綴った記事が、思いのほか大きな反響を呼びました。共感してくださった方もいれば、持論を述べてくださった方もいて、コメント欄を追いかけるのが楽しかったのを覚えています。iPhoneの注目度を再認識 Photo: 中川真知子