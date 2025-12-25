「サーティワン アイスクリーム」は、12月27日（土）から、『トイ・ストーリー』をモチーフにした商品を、全国の店舗で順次発売する。【写真】ウッディと並べたい！バズ・ライトイヤーのサンデーもかわいい〜■『トイ・ストーリー』の世界観たっぷり今回登場するのは、2026年の干支の“午”にちなんだ、『トイ・ストーリー』の主役のウッディと、その相棒である馬のブルズアイたちの商品。12月27日（土）〜2026年3月22日（