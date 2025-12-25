ソフトバンクの小久保裕紀監督が25日、東京都内のソフトバンク本社で孫正義オーナーを訪問し、日本一を報告した。冒頭で孫オーナー、小久保監督、城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が取材に対応。小久保監督は就任1年目からリーグ2連覇を飾り、今季は5年ぶりの日本一に導き、来季から新たな3年契約を結んだ。小久保監督は「もちろん責任が伴います。クリスマスの日に（オーナーに）ご報告させていただけて、