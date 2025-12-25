九州大病院（福岡市東区）の中村雅史院長が女性助教の学会出張を巡る不正な経費処理に関わっていた問題で、九大は25日、中村氏が24日付で病院長を辞任したと発表した。大学の調査委員会が不正支出を認め、中村氏が辞任の意向を示していた。