２６日の明け方から北部の山地を中心に大雪となる見込みです。南部でも積雪となるところがある予想で注意が呼びかけられています。 広島地方気象台によりますと２６日は中国地方の上空に寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。 ２６日午前６時から２４時間で降る雪の量は、いずれも多いところで北部の山地で３０ｃｍ、南部の山地で１５ｃｍ、平地は３ｃｍから５ｃｍの予想となっています。 北部では予想以上に雪雲