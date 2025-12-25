特殊詐欺をはじめさまざまな犯罪からの被害を防ぐことを呼び掛けようと、卓球ナショナルチームで活躍する橋本帆乃香選手が12月18日、静岡県警湖西警察署の一日署長を務めました。 【写真を見る】卓球ナショナルチーム橋本帆乃香選手が一日警察署長 犯罪被害防止を呼び掛け＝静岡・湖西警察署 湖西警察署の1日署長に任命されたのは、卓球ナショナルチームで、地元・湖西で活動する「デンソーポラリス」の