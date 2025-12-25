通信機能を活用することで、ごみを効率的に収集できる次世代のゴミ箱が平和公園に設置されました。 平和公園でお披露目されたのは、ごみの自動圧縮や通信機能などが備わっているスマートごみ箱「ＳｍａＧＯ（スマゴ）」です。 ごみが一定の高さまで溜まると自動で５分の１に圧縮し、回収状況を発信することで効率的な収集ができるということです。 広島市 松井一実市長「人が集まれば集まるほどゴミがでてしまう。（この