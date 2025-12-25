静岡市議会の臨時会が12月25日に開かれ、市はプレミアム率が100%となるデジタル商品券の発行などを盛り込んだ12月の補正予算案を提出しました。 【動画】1口5000円で1万円分 プレミアム率100%のデジタル商品券発行へ 補正予算案を臨時議会に提出＝静岡市 静岡市議会12月臨時会では、国の交付金を活用した物価高騰対策として一般会計で90億8400万円を追加した補正予算案が提出されました。 難波喬司市長は、政府が推奨する「おこ