バンダイは来年1月7日から2月2日、東京・六本木ミュージアムで『30周年記念大たまごっち展』を開催する。【写真】かわいすぎ！オムナポリタンやパンケーキなどコラボメニュー紹介同展は、たまごっち誕生30周年を記念して開催される記念展。30年を振り返るだけでなく、まるでたまごっちの中に入り込んだかのような体験を通して、ヘンテコで愛らしい生き物「たまごっち」の魅力を深掘りする。愛知（3月6日〜4月5日）・茨城（4