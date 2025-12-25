お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平（45）が、25日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。“新たな愛車”の納車を報告した。【写真】かっこよすぎる…長田が購入した光岡自動車『M55』（Zero Edition）内外装全部見せ長田は、黒のボディの車の画像とともに「6台目100台限定ミツオカM55納車」と報告した。長田が購入した車は、光岡自動車が創業55周年記念コンセプトモデルとして2023年11月に公開