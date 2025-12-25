2歳G1「第42回ホープフルS」（27日、中山）に出走予定だったラヴェニュー（牡2＝友道）が発熱で回避することが25日、分かった。管理する友道師は「（25日朝に）39度ぐらいの熱がありました。無理はさせられないし、来年もあるので」と大事を取って回避する。症状は軽度で「カイバも食べているし、普段と様子は変わらない。獣医師さんに見てもらいましたけど、大きな異常はないです」と説明した。