警察庁は25日、岩手と秋田両県でクマの駆除に当たっている他の地域の警察官の派遣を終了すると発表した。27日以降は地元県警で対応するとしている。派遣は11月に始まった。クマによる人的被害が各地で相次いだことを受け警察庁は同月、国家公安委員会規則を改正し、ハイジャック事件などに限定していたライフル銃の使用をクマの駆除でも可能とした。両県は特に被害が大きいとして、ライフル銃の扱いに慣れた警察官を派遣してい