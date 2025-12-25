タイ国籍の少女が母親に連れられ日本に来て違法マッサージ店で働かされていた事件で、タイ警察は逮捕された母親が容疑を一部否認していると明らかにしました。【映像】「『娘が恋しい』と…」親族が容疑者の様子を明かすタイ警察はきのう、会見を開き逮捕された母親が当時12歳の娘を働かせるため都内の違法マッサージ店に連れて行ったことを認めていると発表しました。一方で違法性の認識はなかったとして容疑を一部否認してい