お笑いコンビ「ニューヨーク」の嶋佐和也（39）が24日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。先輩芸人の飲み方について暴露した。この日、同じくゲストとして登場した麒麟・川島明とはTBSのバラエティー「ラヴィット！」で共演中。川島は月〜金曜の司会、ニューヨークは木曜レギュラーを務めている。これまで川島は番組“座長”として、曜日別に食事会を何度も開いてくれていると感謝した。