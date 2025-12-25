19日、「ジョン・F・ケネディ・舞台芸術センター」の壁面の名称を変更する作業員/Heather Diehl/Getty Images via CNN Newsource（CNN）米首都ワシントンにある総合文化施設「ジョン・F・ケネディ・舞台芸術センター」で毎年恒例のクリスマスイブ・ジャズコンサートを長年主催してきた人物が、24日の公演を中止すると発表した。センターの理事会が施設の名称をトランプ大統領にちなんで変更する決定を下したことを理由に挙げている