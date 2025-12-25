乗客ら38人が死傷したJR羽越線の脱線事故は25日、発生から20年となりました。クリスマスの夜に起きた大惨事から25日で20年。庄内町榎木の事故現場では、事故当時、まっすぐ歩くことも困難なほどの地吹雪に見舞われた現場は、一転して雪もなく、冷たい雨が降っています。現場近くの慰霊施設にはJR東日本の喜勢陽一社長らが訪れ、犠牲者を悼みました。JR東日本喜勢陽一社長「この事故は決して風化させたり忘れてはいけない。私ども