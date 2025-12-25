Mini LEDテレビを得意とするTCL JAPAN ELECTRONICSが、2022年北京冬季オリンピック・スノーボード男子ハーフパイプ金メダリストの平野歩夢選手をブランドアンバサダーに起用したと発表した。平野選手の「挑戦し続ける力」が企業理念と強く共鳴したとしている。2026年12月〜2027年2月にかけて、平野選手が出演するテレビCM、デジタル広告、屋外広告を展開する。あわせて、日本市場向けに開発したエアコンの新製品「AI節電エアコン」