中日の球団マスコットのドアラが２５日、名古屋市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸の「食パン５３０グラム」から、球団創設９０周年に合わせて９０グラム増量となる「食パン６２０グラム」でサインした。２年連続の年俸アップに「今年は休まず、できたので評価されたと思う」と力強くうなずいた。また、年俸増量分の使い道については「体に投資していきたい。最近、病院にたくさん行っています」と、体のメンテナ