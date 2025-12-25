VSG不動産は12月24日、「マンションの管理費と修繕積立金の値上げ」に関する意識調査の結果を発表した。調査は2025年7月2日〜7月3日、マンションを購入し、現在も居住中の男女1,004名を対象にインターネットで行われた。○築10〜30年の"本格修繕期"マンションが約7割を占めるマンションの築年数を教えてください約7割の調査回答者が築10〜30年未満のマンションに居住しており、特に「20〜30年未満」が38.0%と最も多かったことが明