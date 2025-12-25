Ｊ１清水が２５日、Ｊ１神戸からＤＦ本多勇喜（３４）の完全移籍を発表した。本多は愛知出身。名古屋グランパスＵ―１８から阪南大を経て、２０１３年に名古屋に加入。Ｊ１京都から２３年に神戸に移籍。来季から清水で指揮を執る吉田孝行監督の下、神戸ではＪ１リーグ２連覇と天皇杯優勝に貢献した。今季はリーグ戦２６試合に出場した。本多はクラブを通じて次のようにコメントした。「サッカー王国と呼ばれるこの清水の地で