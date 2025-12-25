韓国スポーツメディア「スポーツソウル」（ウェブ版）は2025年12月24日、大リーグにおける日韓の違いに関して分析し、韓国が日本よりも勝っている点を挙げた。二刀流復活の大谷、ワールドシリーズでも躍動今シーズン、多くの日本人大リーガーが活躍した。なかでも、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）、山本由伸投手（27）、佐々木朗希投手（24）らは、主力選手としてワールドシリーズを制した。大谷は二刀流を復活させ