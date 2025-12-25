あす26日にかけ冬型の気圧配置が強まるため、県本土の沿岸部の広い範囲に暴風警報が発表されています。この影響で、海の交通に乱れが出ています。 気象台によりますと、鹿児島県内は25日夕方から26日にかけて冬型の気圧配置となり、北寄りの風が強まる見込みです。現在、県本土の沿岸部の広い範囲に暴風警報が発表されています。 また、種子島・屋久島地方でもすでに台風並みの強い風が吹いており、▼種子島で17.7メートル