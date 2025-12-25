みなさん、2025年も1年間お疲れ様でした。年の瀬には自分をいたわりたくなり、新年には新たな自分になるために自己投資したくなるのは私だけでしょうか？さて今回は、新しい年をきれいな気持ちで迎えるための、ちょっぴり贅沢美容をご紹介。紹介するアイテムは3つ。・アクシージア ビューティーアイズ エッセンスシート プレミアム プラス・ランコム ジェ二フィック アルティメ セラム・アユーラ メディテーションバス tどれも日常