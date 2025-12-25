【動画】あなたの思い出の有馬記念聞かせてください！｜https://youtu.be/yeiFyPijA5s 12月28日は有馬記念！あなたの思い出の有馬記念はなんですか？ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 競馬ファンの家に行ってみたスペシャル！ 秋、それはビッグレースが目白押しの競馬のハイシーズン！ 競馬ファンを全国の競馬場で直撃！すると秋のGⅠへの熱い思いが次々と！ さら