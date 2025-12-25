25日の県内は気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨となっています。26日は強い寒気の影響で警報級の大雪となる可能性もあり、気象台が警戒するよう呼び掛けています。県内は、日中は広い範囲で雨、標高の高いところでは午後は雪になる予報です。26日は、冬型の気圧配置となり強い寒気が流れ込む見込みです。北部の山沿いと中野飯山地域、上田市菅平周辺を中心に警報級の大雪となるおそれがあります。寒気が予想以上に強まった場合