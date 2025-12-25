25日未明、山形県長井市の店舗を兼ねた住宅に何者かが侵入し、住人の顔を殴り金銭を要求する強盗事件が発生しました。犯人は現在も逃走中です。25日午前3時20分ごろ、山形県長井市神明町のラーメン店を兼ねた住宅に住む70代の女性が、物音に気づき目を覚ましたところ、部屋に侵入していた人物から顔を殴られ、金銭を要求される事件がありました。女性は隙を見て近くの住宅に逃げ込み、警察に通報しました。女性に大きなけが