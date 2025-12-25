政府は来年の通常国会を1月23日召集とする方針を固め、自民党幹部に伝えた。関係者が25日、明らかにした。会期は150日間で延長がなければ6月21日までとなる。1月中旬には韓国の李在明大統領、イタリアのメローニ首相の来日が見込まれている。高市早苗首相は自身が掲げる「責任ある積極財政」に基づき、2026年度予算案を3月末までに確実に成立させたい意向だ。