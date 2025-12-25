【第28話2】 12月25日 公開 価格：70ポイント 【拡大画像へ】 秋田書店は、シネクドキ氏のギャグマンガ「新・エルフさんは痩せられない」第28話2をヤンチャンWebに公開した。価格は70ポイント。 本作は、現代の飽食に浸って異世界に戻れなくなってしまったエルフやその仲間たちが繰り広げるムチムチのギャグマンガ。 現在ヤンチャンWebでは、第28話1や第27話2などが