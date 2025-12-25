★人気テーマ・ベスト１０ １フィジカルＡＩ ２人工知能 ３ペロブスカイト太陽電池 ４半導体 ５レアアース ６防衛 ７金利上昇メリット ８地方銀行 ９ＴＯＰＩＸコア３０ １０ＪＰＸ日経４００ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「防衛」が６位となっている。 自民党の安全保障調査会は１６日、防衛装備品の完成品の海外移転が認められるケー