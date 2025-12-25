FC町田ゼルビアは25日、オーストラリア代表FWミッチェル・デューク(34)がマッカーサーFC(オーストラリア)へ完全移籍することを発表した。デュークは過去に清水エスパルスやファジアーノ岡山でプレーし、2023年から町田に所属。加入初年度のJ2優勝とJ1昇格、今季の天皇杯制覇などに貢献してきた。クラブ公式サイトを通じて「町田で過ごしたこの3年間は、私のキャリアの中でも最高の時間の一つでした」と振り返り、「クラブの