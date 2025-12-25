清水エスパルスは25日、ヴィッセル神戸からDF本多勇喜(34)が完全移籍で加入することを発表した。本多は名古屋グランパスU-18から阪南大を経由し、2013年に名古屋のトップチームに加入。その後、京都サンガF.C.でのプレーを経て、2023年に神戸へ移籍した。神戸ではJ1リーグ2連覇や天皇杯優勝に貢献。今季はリーグ戦で26試合、天皇杯で5試合、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)で6試合に出場した。以下、クラブ発表プロフ