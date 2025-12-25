大分トリニータは25日、横浜F・マリノスから期限付き移籍中のDF吉田真那斗(24)が完全移籍となることを発表した。吉田は2024シーズン途中から大分に期限付き移籍。今季はJ2リーグ戦31試合に出場し、1ゴールを記録した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF吉田真那斗(よしだ・まなと)■生年月日2001年11月16日(24歳)■出身地静岡県■身長/体重173cm/69kg■経歴浜松佐藤SC-浜松開誠館中-浜松開誠館高-鹿屋体育大-横浜