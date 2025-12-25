京都サンガF.C.は25日、湘南ベルマーレのMF平岡大陽(23)が完全移籍で加入することを発表した。平岡は履正社高から2021年に湘南へ加入。今季はJ1リーグ戦28試合で4得点、ルヴァンカップ2試合で1得点を挙げたほか、天皇杯2試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF平岡大陽(ひらおか・たいよう)■生年月日2002年9月14日(23歳)■出身地兵庫県■身長/体重173cm/66kg■経歴長尾ウオーズフットボールクラブ-C