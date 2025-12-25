リバプールウィメンの日本女子代表(なでしこジャパン)DF清水梨紗が24日に自身のインスタグラム(@risa_shimizu_2)を更新し、日向坂46の元メンバーで女優の影山優佳さんとのツーショットを披露した。清水は「クリスマスかげちゃん #christmas #クリスマス」と綴り、複数の写真をアップ。クリスマスツリーの前で撮った私服姿のツーショットなどが収められている。コメント欄では「鬼可愛い」「はい美人」「今日もおキレイ」「芸