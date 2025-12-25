ファジアーノ岡山は25日、MF江坂任(33)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」および2026-27シーズンの契約を更新したと発表した。今季加入した江坂はJ1リーグ戦全38試合に出場し、チームトップタイの6得点を記録。また、天皇杯1試合、ルヴァンカップ1試合に出場した。