東京都中野区に本社を置く株式会社ケンコー・トキナーは12月23日（火）、中野区のふるさと納税の返礼品に同社の製品が採用されたと発表した。 対象製品は、カメラ用レンズ、トイカメラ、双眼鏡、天体望遠鏡など。返礼品の詳細は、各ふるさと納税ポータルサイトの中野区ページで確認できる。 返礼品（例） SZ 300mm PRO F7.1 MF E：15万9,000円 ディズニートイカメラPieniMミッキ