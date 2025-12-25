昨夜、山形県尾花沢市で住宅火災があり焼け跡から１人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】【動画】焼け跡から1人の遺体尾花沢市で住宅火災住人の男性と連絡取れず（山形） 現在、この家に住む男性と連絡が取れていないということです。 警察や消防によりますと、きのう午後１１時３５分ごろ尾花沢市細野の渡部和雄さん（７２）の住宅から火が出ていると、渡部さんの妻（７６）が近隣住民を通じて消防に通報しました。