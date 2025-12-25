来年3月に開催されるWBCを控えて再び“大谷フィーバー”が予告された。韓国メディア『OSEN』が「大谷、名古屋で合流の可能性？WBC前に日本が“すでに大興行”予告」と題して注目している。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式侍ジャパンはWBC本大会を控えて、来年2月27〜28日に愛知県のバンテリンドーム ナゴヤで中日ドラゴンズとの強化試合を行う。この2試合から“スーパースター”大谷翔平が代表