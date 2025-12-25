村上宗隆内野手のホワイトソックス移籍に続くのは、今井達也投手か岡本和真内野手か。米メディア『Roundtable Sports』はカブスの動向に注目し、今井と岡本の“両獲り”について言及した。2人とも交渉期限は1月上旬となっており、決断のタイミングが迫っている。 ■右腕とスラッガーに関心 今井を巡っては、米地元放送局『YESネットワーク』で解説を務めるジャック・カリー氏が先日、「ヤンキースとイマ