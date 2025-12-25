ファーマライズホールディングス [東証Ｓ] が12月25日昼(12:30)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益は前年同期比11倍の3.2億円に急拡大したが、通期計画の9.4億円に対する進捗率は34.9％にとどまり、5年平均の48.1％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.7倍の6.1億円に急拡大する計算に