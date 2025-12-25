雲仙市内の80代男性から250万円をだまし取ったとして、24歳の無職の男が詐欺の疑いで逮捕されました。 詐欺の疑いで緊急逮捕されたのは、熊本県大津町の無職 園田恭也容疑者 24歳です。 24日に雲仙市の80代男性に「証券会社の掛け金を稼いだが、裁判問題になり200万円が必要」「年末の生活費として50万円用意してほしい」などと息子を装い電話をかけ、男性の自宅周辺で現金250万円をだまし取った疑いです。 現金を渡