お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が24日深夜「漫才サミットのオールナイトニッポン〜ラジオ・チャリティ・ミュージックソンSP〜」（水曜深夜1・00）に出演。T&D保険グループ新語・流行語大賞」のトップ10に選ばれた「二季」を最初に言い始めたのは自分だと話した。話題は今年の流行語に。伊達は「二季」に言及した。お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之が「ウエストランドも参戦したの知ってます？」とお