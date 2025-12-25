中山グランドジャンプ1、2着馬の再戦で東のエコロデュエルVS西のネビーイーム（牡7＝佐々木）の構図。そうとあってネビーイームの小牧は「こっちは自分から動く脚質ではないのでエコロデュエルを見ながら運ぶ」と視界に入れつつ運ぶ策を示唆。4F53秒6〜1F13秒0でまとめた坂路の最終追いが好感触で「先週から1段階、上がってきた。ここ2走の連勝はしまいがしんどくなっていないので進化している」と手応えを深めていた。