▼ジューンベロシティ（高田）先週しっかりやって今朝は余裕残し。このレースを目標に逆算して調教を組んできたので仕上がっている。中山だけ結果が出ていないけど能力を発揮できれば。▼タマモエース（小野寺）休み明けの前走は余裕があった。使って状態はアップ。これまで間隔を空けて使ってきたが、今回は中2週の続戦となるので、そこがどう出るか。▼タンジェントアーク（田村師）相手は強いので強気にはなれないが、順