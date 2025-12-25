J・G1「第148回中山大障害」の最終追い切りが栗東、美浦トレセンで行われた。春の中山GJを制したエコロデュエル（牡6＝岩戸）は、草野を背にWコースで併せ馬。4馬身追走したクリノゴッホ（5歳1勝クラス）を目標に力強く伸び、手応え優勢で併入した。6F83秒4〜1F12秒1をマーク。岩戸師は「見た目も感触も良く、状態は申し分ない。精神的な成長を感じる」と笑顔。中山GJは8馬身差の完勝だった。「恥ずかしくない走りを期待している