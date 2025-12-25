JNNがこの1年「戦後80年プロジェクトつなぐ、つながる」で取材してきた戦争を体験した方々の言葉を集めました。稲垣よし子さんは、姉の夫・義兄が戦地に向かう前の晩のことが忘れられません。稲垣よし子さん（90）「戦地に行く前の晩、お別れの会で、元気よく『あすから行きます』と言って。廊下を通ったら兄が泣いている。『なんで泣いてるの』、耳を澄ました。死にたくない」中村ミチさんは“従軍看護婦”として出征しました。中